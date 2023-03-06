Список лауреатів оприлюднив Держдепартамент США.

"Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від безжальної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівник волонтерського загону парамедиків "Ангели Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська відома своєю роботою з таємної зйомки та вивезення відеозаписів, які документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі. Російські військові затримали пані Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, попри її явний статус некомбатанта. Під час тримісячного ув'язнення пані Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 фунтів (понад 9 кг - ред.) і пережила тортури та побиття. Крім того, кремлівські пропагандисти брехливо обмовили її на міжнародному рівні як фашистку та воєнного злочинця. Проте пані Паєвська відмовилася замовкнути і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як удома, так і за кордоном", - йдеться у характеристиці Держдепу США.

Журналістку Б'янку Зелевську відзначили за документування агресії РФ в Україні, захист українського народу з ризиком для власного життя та сприяння в інтеграції українських біженців.

"Б'янка Залевська – польський гуманітарій і журналіст, яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад 10 років виступала на захист народу України. Вона пережила небезпечні для життя поранення, отримані під час обстрілу її прес-автомобіля російськими проксі-силами в Луганській області в 2014 році. Вона протистоїть кампаніям дезінформації та онлайн-погрозам, спрямованим особисто проти неї та її родини, а також ризику насильства та поранень під час її частої роботи в Україні. Як помітний прихильник інтеграції біженців з України, пані Залевська виступає як ведуча одного з найпопулярніших ранкових шоу в Польщі, одночасно збираючи історії біженців і документуючи докази воєнних злочинів, щоб надіслати їх польській владі. Перед лицем постійних загроз пані Залевська залишається безстрашною та продовжує приймати біженців з України, висвітлювати звірства Росії, правдиво та відповідально повідомляти інформацію з передової та особисто доставляти допомогу всередині України", - зазначає Держдеп США.

Премія Держсекретаря США IWOC (International Women of Courage Award - ред.) присуджується вже 17 років жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій їхній різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами.

У 2014 році цю нагороду отримала українська співачка та громадська діячка Руслана Лижичко.

З березня 2007 року Держдепартамент США відзначив нагородою IWOC понад 180 жінок з понад 80 країн. Дипломатичні представництва США за кордоном призначають одну сміливу жінку від відповідних приймаючих країн, а фіналістів відбирають і затверджують старші посадовці Держдепартаменту. Після церемонії IWOC лауреати візьмуть участь в особистому обміні за програмою International Visitor Leadership Program (IVLP), щоб зв'язатися з американськими колегами в містах США та зміцнити глобальні мережі жінок-лідерів.

Цьогорічна церемонія нагородження лауреатів відбудеться 8 березня в Білому домі. Її проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден. На церемонії вручення премії IWOC 2023 року відзначать групу з 11 жінок із усього світу, які працюють, щоб побудувати світле майбутнє для всіх.

Церемонія транслюватиметься наживо на сайтах Білого дому whitehouse.gov/live та Держдепартаменту США state.gov.