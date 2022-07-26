Лавриновича та Грищенка оголошено в державний і міжнародний розшук

Про це повідомила в етері телемарафону радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Стало відомо, що ексміністр закордонних справ Констянтин Грищенко залишив Україну у січні 2022 року і полетів до Парижу. А ексміністр юстиції Олександр Лавринович залишив країну в травні 2022 року.



"Теперішнє місце їхнього перебування встановлюється і є таємницею досудового розслідування. Але обох фігурантів кримінального провадження про держзраду оголошено в державний та міжнародний розшук", - зазначила Сапʼян.



Вона також додала, що наступним етапом буде отримання дозволу суду на затримання підозрюваних, а потім клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та про те, щоб по червоній лінії Інтерполу обох фігурантів оголосили в розшук.



Розслідування триває.



Нагадаємо, колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження "Харківських угод"

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