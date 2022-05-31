Лавров у Бахрейні отримав заклик до завершення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бахрейнське інформаційне агентство.

Король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який прибув з робочим візитом до Манами, війну в Україні. Він закликав до мирних переговорів.

За повідомленням агентства, король Бахрейну відзначив "важливість вирішення конфлікту в Україні відповідно до інтересів двох сусідніх країн, безпеки і стабільності європейського континенту і світу".

Він також вказав на "необхідність звернення до діалогу і дипломатичних рішень в рамках міжнародного права з метою досягнення політичного врегулювання, яке покладе край конфлікту".

Відзначимо, напередодні парламентська асамблея НАТО підтримала Україну та осудила агресію Росії.

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