Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб

Про це він сказав у інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає РБК-Україна.

"Ви знаєте, президент Путін кожен день з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби", - зазначив Лавров.

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