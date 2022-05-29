Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував здогадки про те, що у президента Володимира Путіна є серйозна хвороба
Про це він сказав у інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає РБК-Україна.
"Ви знаєте, президент Путін кожен день з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби", - зазначив Лавров.
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