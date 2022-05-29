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Головна війна з Росією Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб

Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб

29 травня, 2022 неділя
23:06
війна з Росією путін путлер

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував здогадки про те, що у президента Володимира Путіна є серйозна хвороба

Про це він сказав у інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає РБК-Україна.

"Ви знаєте, президент Путін кожен день з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби", - зазначив Лавров.

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хвороба
Сергій Лавров
Володимир Путін
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