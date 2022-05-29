Путін тремтить і смикається як хворий на Паркінсона, - Daily Mail

Саме так він себе поводив під час останніх зустрічей з керівниками Білорусі і Таджикістану Олександром Лукашенком та Емомалі Рахмоном, пише лондонська газета Daily Mail.

Зокрема, на зустрічах з Лукашенком Путін робив неприродні рухи правою рукою та, як зазначається, "незграбно вивертав ноги".

Схоже мало місце й на зустрічі з Рахмоном.

"Емомалі Рахмон, схоже, помітив такий рух під час зустрічі з Путіним і глянув на його ноги", - продовжує Daily Mail.

Як йдеться у матеріалі, на додачу є свідчення того, що Путін не здатен зберігати концентрацію протягом тривалих періодів часу і йому потрібні перерви "для лікування".

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Виверти ногами і руками, як і фіксоване у розміщених в публічному доступі матеріалах прес-служби Кремля стискання Путіним країв столів чи поручнів крісел, на думку Daily Mail, можуть бути спробою "приховати мимовільні судоми, викликані хворобою Паркінсона".

В такий спосіб Путін, як наголошується, "намагається замаскувати будь-яке тремтіння".

Як повідомив своєю чергою Daily Mail колишній офіцер підрозділу МІ6 у Росії Крістофер Стіл, Володимир Путін постійно контролюється та супроводжується командою лікарів.

При цьому видання не заперечує, що у Путіна може одночасно поєднуватися два небезпечних діагнози - онкологія та хвороба Паркінсона.

Вперше про нібито наявні у Володимира Путіна симптоми хвороби Паркінсона в західній пресі почали казати два роки тому. У 2020-му про це писала британська газета The Sun.

"Нісенітниця це повна. У президента все добре", - заперечував викладене у публікації речник Кремля Дмитро Пєсков.

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