Путін тремтить і смикається як хворий на Паркінсона, - Daily Mail
Російському правителю Володимиру Путіну і його прес-службі дедалі складніше приховувати розвиток симптомів хвороби Паркінсона. Для неї характерні мимовільні смикання кінцівок, втрата рівноваги, хапання за найближчі предмету з остраху перечепитися об щось чи впасти
Саме так він себе поводив під час останніх зустрічей з керівниками Білорусі і Таджикістану Олександром Лукашенком та Емомалі Рахмоном, пише лондонська газета Daily Mail.
Зокрема, на зустрічах з Лукашенком Путін робив неприродні рухи правою рукою та, як зазначається, "незграбно вивертав ноги".
Схоже мало місце й на зустрічі з Рахмоном.
"Емомалі Рахмон, схоже, помітив такий рух під час зустрічі з Путіним і глянув на його ноги", - продовжує Daily Mail.
Як йдеться у матеріалі, на додачу є свідчення того, що Путін не здатен зберігати концентрацію протягом тривалих періодів часу і йому потрібні перерви "для лікування".
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Виверти ногами і руками, як і фіксоване у розміщених в публічному доступі матеріалах прес-служби Кремля стискання Путіним країв столів чи поручнів крісел, на думку Daily Mail, можуть бути спробою "приховати мимовільні судоми, викликані хворобою Паркінсона".
В такий спосіб Путін, як наголошується, "намагається замаскувати будь-яке тремтіння".
Як повідомив своєю чергою Daily Mail колишній офіцер підрозділу МІ6 у Росії Крістофер Стіл, Володимир Путін постійно контролюється та супроводжується командою лікарів.
При цьому видання не заперечує, що у Путіна може одночасно поєднуватися два небезпечних діагнози - онкологія та хвороба Паркінсона.
- Вперше про нібито наявні у Володимира Путіна симптоми хвороби Паркінсона в західній пресі почали казати два роки тому. У 2020-му про це писала британська газета The Sun.
- "Нісенітниця це повна. У президента все добре", - заперечував викладене у публікації речник Кремля Дмитро Пєсков.
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