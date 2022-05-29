Коли Путін помре, його смерть триматимуть у таємниці місяцями, - Daily Star

Про це йдеться у матеріалі британського таблоїда Daily Star.

"Справжній страх (для його друзів) полягає в тому, що після оголошення про його смерть може статися кремлівський переворот, і російські генерали захочуть піти з України", - зазначає видання з посиланням на співрозмовника у розвідувальній службі МI6.

"Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть буде зберігатися в таємниці тижнями, а то й місяцями", - повідомило Daily Star інше джерело у розвідці Сполученого Королівства.

"Смерть Путіна залишить їх безсилими та вразливими, тому вони зацікавлені в тому, щоб казати, що Путін живий, - коли може бути зворотне", - зазначається у статті під назвою "Боси МІ6 стверджують, що коли Володимир Путін помре його місце займе двійник".

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Аби засвідчити задовільний стан здоров'я російського президента, пише Daily Star, Кремль і раніше вдався до послуг двійників.

"Є ймовірність, що він вже мертвий. Дізнатися про це не можливо. Вважається, що Путін використовував двійників у минулому, коли йому було погано, і Кремль може робити це зараз", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня шеф Головного управління розвідки Міноборони України заявив про наявність у Путіна "кількох важких хвороб, одна з яких – рак". За інформацією The Mirror, йдеться про рак крові.

Російське опозиційне медіа Proekt каже, що у керівника Росії також вже не один рік спостерігаються проблеми зі щитовидною залозою, а для омолодження він приймає ванни з крові молодих оленів.

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