Коли Путін помре, його смерть триматимуть у таємниці місяцями, - Daily Star
Найближче оточення 69-річного керівника РФ Володимира Путіна не зацікавлене у переході наявних у нього повноважень до іншої особи й у випадку смерті правителя приховуватиме цей факт "тижнями, а то й місяцями"
Про це йдеться у матеріалі британського таблоїда Daily Star.
"Справжній страх (для його друзів) полягає в тому, що після оголошення про його смерть може статися кремлівський переворот, і російські генерали захочуть піти з України", - зазначає видання з посиланням на співрозмовника у розвідувальній службі МI6.
"Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть буде зберігатися в таємниці тижнями, а то й місяцями", - повідомило Daily Star інше джерело у розвідці Сполученого Королівства.
"Смерть Путіна залишить їх безсилими та вразливими, тому вони зацікавлені в тому, щоб казати, що Путін живий, - коли може бути зворотне", - зазначається у статті під назвою "Боси МІ6 стверджують, що коли Володимир Путін помре його місце займе двійник".
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Аби засвідчити задовільний стан здоров'я російського президента, пише Daily Star, Кремль і раніше вдався до послуг двійників.
"Є ймовірність, що він вже мертвий. Дізнатися про це не можливо. Вважається, що Путін використовував двійників у минулому, коли йому було погано, і Кремль може робити це зараз", - наголошується у повідомленні.
- Нагадаємо, 24 травня шеф Головного управління розвідки Міноборони України заявив про наявність у Путіна "кількох важких хвороб, одна з яких – рак". За інформацією The Mirror, йдеться про рак крові.
- Російське опозиційне медіа Proekt каже, що у керівника Росії також вже не один рік спостерігаються проблеми зі щитовидною залозою, а для омолодження він приймає ванни з крові молодих оленів.
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