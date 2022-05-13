У Путіна рак крові, - The Mirror
Президент РФ Володимир Путін хворіє на рак крові
Про це повідомляє The Mirror.
Британське ЗМІ посилається на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ. За його інформацією, Володимир Путін захворів на рак крові.
"Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблему з головою. Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову", - також додав анонімний олігарх.
У британському ЗМІ відзначили, що багато провідних військових і співробітників служби безпеки РФ, а також друзі Путіна вважають, що лідер помирає або важко хворий.
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