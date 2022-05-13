У Путіна рак крові, - The Mirror

Про це повідомляє The Mirror.

Британське ЗМІ посилається на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ. За його інформацією, Володимир Путін захворів на рак крові.

"Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблему з головою. Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову", - також додав анонімний олігарх.

У британському ЗМІ відзначили, що багато провідних військових і співробітників служби безпеки РФ, а також друзі Путіна вважають, що лідер помирає або важко хворий.

8 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путіну необхідний сеанс психотерапії.

10 травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у Росії від влади необхідно усунути не лише Володимира Путіна, але й змінити весь режим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb