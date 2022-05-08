Потрібен сеанс психотерапії: В Офісі президента відреагували на адресоване українцям "привітання" Путіна з 9 травня

Про це Подоляк написав у telegram.

"Витончена вершина цинізму – це звернення Путіна 8 травня: "Сьогодні спільний обов'язок – не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн". Адже говорить про це не хто інший як сам батько сучасного російського нацизму", - написав Подоляк.

Він обурився, що Путін наважується звертатися до українців, яких вбиває російськими ракетами.

"І відразу додає, звертаючись безпосередньо до тих, кого жорстоко й навмисне щодня вбивають російські ракети: "Щиро бажаю українським ветеранам Великої вітчизняної війни душевної стійкості, доброго здоров'я та довголіття, а всім жителям України – мирного та справедливого майбутнього". Просто ідеальне розщеплення світів", - констатував Подоляк.

Він додав, що Росія та її політична еліта демонструють феномен об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах

"У психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи в стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень", - зазначив Подоляк.

Він резюмував, що росіянам в таких умовах вочевидь необхідний масовий сеанс психотерапії.

"Тому вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", - підсумував Подоляк.

8 травня Володимир Путін, попри повномасштабну агресію проти України, адресував українському народу та ветеранам Другої світової війни вітальну телеграму до 9 травня.

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