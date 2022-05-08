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Знахабнів остаточно: Путін цинічно "привітав" український народ з 9 травня

8 травня, 2022 неділя
13:56
Світ путін путлер

Російський диктатор Володимир Путін, попри повномасштабну агресію проти України, адресував українському народу та ветеранам Другої світової війни вітальну телеграму до 9 травня

Про це повідомляє офіційний сайт Кремля. 

У телеграмі, яку було адресовано українським ветеранам Другої світової війни та громадянам України, Путін привітав їх зі "спільним великим святом – Днем перемоги". 

"Щиро бажаю українським ветеранам великої вітчизняної війни душевної стійкості, доброго здоров'я та довголіття, а всім жителям України – мирного та справедливого майбутнього", - написав Путін.

Також він згадав про "священний обов'язок українців не допустити реваншу ідейних спадкоємців нацистів, адже нацизм знову підіймає голову і намагається насаджувати свої варварські та нелюдські порядки".

Зазначається, що Путін також надіслав вітальні листи лідерам усіх країн колишнього СРСР, за винятком представників Латвії, Естонії, Литви, Грузії та України. Також він привітав лідерів підконтрольних Кремлю маріонеткових Абхазії, Південної Осетії, "ДНР" та "ЛНР".

  • 6 травня стало відомо, що на параді до Дня перемоги у Москві пролетить літак "судного дня" Іл-80, який планують застосувати для транспортування верховного командування РФ у випадку ядерної війни. 

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Володимир Путін
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