Путін погрожуватиме Заходу "судним днем": на параді 9 травня РФ вперше продемонструє бойовий літак, який країна може використати у разі ядерної війни, - Reuters
На параді 9 травня вперше з 2010 року РФ продемонструє бойовий літак ІЛ-80, який планують застосувати для транспортування верховного командування у випадку ядерної війни
Про це повідомляє Reuters.
9 травня у рамках святкування Дня перемоги у Росії Путін планує виступити на Червоній площі перед парадом військ, танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет.
Міноборони РФ повідомляє, що урочистості включатимуть проліт над собором Василя Блаженного надзвукових винищувачів та стратегічних бомбардувальників Ту-160.
Крім того, Росія вперше з 2010 року продемонструє командний літак "судного дня" Іл-80, який буде перевозити російське верховне командування у разі ядерної війни.
У цьому сценарії Іл-80 покликаний стати переміщеним командним центром для президента Росії. Літак високотехнологічний, проте конкретні технічні деталі є російською державною таємницею.
- Раніше у Путіна заявили, що 9 травня "параду Перемоги" в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську не буде вперше з 2014 року
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