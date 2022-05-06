Путін погрожуватиме Заходу "судним днем": на параді 9 травня РФ вперше продемонструє бойовий літак, який країна може використати у разі ядерної війни, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

9 травня у рамках святкування Дня перемоги у Росії Путін планує виступити на Червоній площі перед парадом військ, танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет.

Міноборони РФ повідомляє, що урочистості включатимуть проліт над собором Василя Блаженного надзвукових винищувачів та стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Крім того, Росія вперше з 2010 року продемонструє командний літак "судного дня" Іл-80, який буде перевозити російське верховне командування у разі ядерної війни.

У цьому сценарії Іл-80 покликаний стати переміщеним командним центром для президента Росії. Літак високотехнологічний, проте конкретні технічні деталі є російською державною таємницею.

Раніше у Путіна заявили, що 9 травня "параду Перемоги" в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську не буде вперше з 2014 року