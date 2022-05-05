У Путіна заявили, що 9 травня "параду Перемоги" в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську не буде
Вперше з 2014 року в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську не буде параду 9 травня
Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання РИА Новости.
Російський "парад Перемоги" в Донецьку та Луганську провести цього року не зможуть.
"Парад Перемоги та "Безсмертний полк" цього дня Перемоги в Донецьку та Луганську поки провести неможливо, але цей час скоро прийде", – сказав у Маріуполі перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.
- Колишній депутат Маріупольської міської ради, а тепер самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко отримав від російського керівництва наказ провести зачищення частини центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня.
- 4 травня російський куратор питань ОРДЛО Сергій Кирієнко прибув до Маріуполя для підготовки параду до 9 травня, з вулиць міста прибирають тіла загиблих.
- Тако раніше ми писали про те, що у фільтраційних таборах Маріуполя росіяни катують чоловіків, відбирають у них документи, готують до "параду" та тримають у нелюдських умовах, унаслідок чого одна людина загинула, а також є випадки зараження на туберкульоз серед утримуваних.
- 28 квітня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів.
- Відзначимо, що 26 квітня парад також скасували і у Придністров'ї.
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