У Путіна заявили, що 9 травня "параду Перемоги" в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську не буде

Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання РИА Новости.



Російський "парад Перемоги" в Донецьку та Луганську провести цього року не зможуть.



"Парад Перемоги та "Безсмертний полк" цього дня Перемоги в Донецьку та Луганську поки провести неможливо, але цей час скоро прийде", – сказав у Маріуполі перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Колишній депутат Маріупольської міської ради, а тепер самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко отримав від російського керівництва наказ провести зачищення частини центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня.

4 травня російський куратор питань ОРДЛО Сергій Кирієнко прибув до Маріуполя для підготовки параду до 9 травня, з вулиць міста прибирають тіла загиблих.

Тако раніше ми писали про те, що у фільтраційних таборах Маріуполя росіяни катують чоловіків, відбирають у них документи, готують до "параду" та тримають у нелюдських умовах, унаслідок чого одна людина загинула, а також є випадки зараження на туберкульоз серед утримуваних.

28 квітня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів.

Відзначимо, що 26 квітня парад також скасували і у Придністров'ї.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb