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Головна війна з Росією Фільтраційні табори для маріупольців: примусово вивезених чоловіків катують, тримають у нелюдських умовах і готують до "параду" в ролі полонених військових

Фільтраційні табори для маріупольців: примусово вивезених чоловіків катують, тримають у нелюдських умовах і готують до "параду" в ролі полонених військових

5 травня, 2022 четвер
09:52
війна з Росією маріуполь

У фільтраційних таборах Маріуполя росіяни катують чоловіків, відбирають у них документи, готують до "параду" та тримають у нелюдських умовах, унаслідок чого одна людина загинула, а також є випадки зараження на туберкульоз серед утримуваних

Про це в телеграмі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фільтраційні табори в селі Безимяне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці і унікальне відео підтвердження з середини. Без перебільшень - це нова сторінка війського злочину Росії, що відбувається прямо зараз", - зазначив він.

Майже чотири тижні тому росіяни примусово вивезли з районів  Гугліно, Мирний і Волонтерівка всіх чоловіків. Близько 2 тис. містян розмістили в селах Безимяне та Козацьке Новоазовського району нібито для проведення фільтрації. Чоловікам не дозволили взяти особистих речей, а документи відібрали.

"Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео ми можемо побачити саме школу в с. Безимяне.  Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі - люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не оказується. Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей. В селі Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу", - наголосив Петро Андрющенко.

Уранці й о 21:00 у разі відсутності когось із затриманих окупанти погрожують посиленими тортурами й розстрілом інших утримуваних. Чоловіків тричі на день готують баландою, дотримуватися чистоти можна тільки завдяки одній раковині з холодною водою на тисячі людей. Відсутність гігієни посилює захворюваність серед чоловіків.

"Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби , але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронію долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.  Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю  залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових. Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили - використати  людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат", - зазначив радник мера.

Через відсутність чоловіків у районах Гугліно, Мирний і Волонтерівка велика кількість окупантів грабують домівки навіть за наявності мешканців. Жінки не виходять на вулицю через страх зґвалтування.

"Все це ще раз показує реалії окупації. Пертворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ. Тому ми звертаємось до всіх за поширенням інформації, зокрема до ЗМІ. Всі відео аутентичні без корегувань та редакції. Передані власниками для вільного використання. Забирайте. Поширюйте. Ми маємо рятувати маріупольців від знищення. Разом", - зауважив Петро Андрющенко.

  • Раніше було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

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