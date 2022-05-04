Без грошей, без документів, без звʼязку: зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих росіянами маріупольців
Було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За попередніми даними, було зафіксовано місцезнаходження 300 маріупольців, депортованих росіянами до Владивостоку.
Як передає Андрющенко, українців розселили у селищі Врангель. Наразі вони перебувають в будівлі, що нагадує щось середнє між готелем і гуртожитком.
"Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують. Годують триразово, про якість мова не йде", - пише радник мера.
Крім того, він заявляє, що у людей немає документів. Наразі триває процедура "оформлення".
За попередньою інформацією, росіяни обіцяють за два тижні закінчити бюрократичні процедури і провести подальше переселення маріупольців у інші населені пункти краю.
Українцям також пропонують на місці виключно низькокваліфіковану та низькооплачувану роботу.
За словами Андрющенка, формально росіяни заявляють про можливість у будь-який час відмовитися від статусу “укриття від війни”, але правдивість цих заяв важко довести.
"Фактично, наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. км в дупу світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21. Задля чого?" - коментує радник мера.
- Нагадаємо, російське міноборони заявило, що станом на 3 травня ними було депортовано з України 1,1 млн осіб, включно з майже 200 тис. дітей
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