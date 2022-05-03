Окупанти вивезли з України на територію Росії уже близько 200 тис дітей
Російське міноборони заявило, що загарбники депортували з України 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей
Про це повідомляє російський Интерфакс, з посиланням на начальника Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.
"Протягом минулої доби без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти", - йдеться у повідомленні.
Мізінцев також заявив, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окуповані Росією райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.
"Загалом у базі даних 2 754 241 таких зверненнь з 2 133 населених пунктів України", – сказав Мізінцев.
- За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 219 дітей, поранено понад 405.
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