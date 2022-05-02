Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 219 дітей, поранено понад 405
Щонайменше 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За інформацією ювенальних прокурорів, на ранок 2 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 219. Водночас кількість поранених зросла до понад 405. Зокрема, стало відомо, що 29 квітня внаслідок артобстрілу окупантами села Времівка Великоновосілківського району Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.
За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше дітей упродовж повномасштабної війни постраждало в Донецькій області – 139, у Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.
Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
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