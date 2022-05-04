Окупанти готують парад до 9 травня у зруйнованому Маріуполі, - українська розвідка

Про це повідомило ГУР МО в телеграмі.



"В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО. Основне завдання путінського чиновника - підготовка "урочистих заходів" 9 травня", - заявили в розвідці.



Росіяни відмовляються від проведення "свята" й "військового параду" в тимчасово оккпованому Донецьку й не готуються до них. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.





Також РФ запускає масштабну пропагандистську кампанію з демонстрацією "радості" місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для її підготовки до Маріуполя прибували Володимир Соловйов і ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що російська армія контролює Маріуполь.

Фото: reuters

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