Шойгу заявив, що російська армія взяла під контроль Маріуполь

Про це повідомляє BBC.

"На звільнених від "націоналістів" територіях "ЛНР" та "ДНР" та України налагоджується мирне життя. У тому числі й у Маріуполі - найбільшому промисловому та транспортному вузлі на Азовському морі. Він перебуває під контролем російської армії", - сказав Шойгу.

За його словами, українські військові, які залишилися на території "Азовсталі", відмовилися скласти зброю, і зараз "блоковані" по периметру заводу.

Він додав, що будь-який транспорт НАТО, який прибуде до України з метою допомоги українській армії, розглядатиметься як мета для враження.

1 травня, з "Азовсталі" евакуювали 100 цивільних, після чого Росія відновила обстріли заводу.

3 травня повідомлялося, що російські окупанти розпочали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь", де від обстрілів ховаються цивільні з дітьми.

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