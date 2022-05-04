Шойгу заявив, що російська армія взяла під контроль Маріуполь
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що російська армія встановила контроль над Маріуполем
Про це повідомляє BBC.
"На звільнених від "націоналістів" територіях "ЛНР" та "ДНР" та України налагоджується мирне життя. У тому числі й у Маріуполі - найбільшому промисловому та транспортному вузлі на Азовському морі. Він перебуває під контролем російської армії", - сказав Шойгу.
За його словами, українські військові, які залишилися на території "Азовсталі", відмовилися скласти зброю, і зараз "блоковані" по периметру заводу.
Він додав, що будь-який транспорт НАТО, який прибуде до України з метою допомоги українській армії, розглядатиметься як мета для враження.
- 1 травня, з "Азовсталі" евакуювали 100 цивільних, після чого Росія відновила обстріли заводу.
- 3 травня повідомлялося, що російські окупанти розпочали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь", де від обстрілів ховаються цивільні з дітьми.
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