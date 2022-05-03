Окупанти штурмують "Азовсталь", захисники Маріуполя просять Зеленського вжити заходів
У вівторок, 3 травня, російські окупанти розпочали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь", де від обстрілів ховаються цивільні з дітьми
Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), передає "Українська Правда".
"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі", - сказав Паламар.
За словами Паламара, штурму передував авіаудар, після якого окупанти почали спроби прорватися на територію заводу.
Захисники Маріуполя також передали прохання до Володимира Зеленського вжити дій у зв'язку з наступом росіян.
"Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна", - звернулися до очільника держави військові.
Крім того, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram про масштабну пожежу на території підприємства унаслідок російських бомбардувань.
"Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя", - написав Цаплієнко.
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