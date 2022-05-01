Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу, - командир бригади Нацгвардії
Російські війська відновили обстріли заводу "Азовсталь" в Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців
Про це заявив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега у ефірі телемарафону.
Він додав, що до цього росіяни два дні дотримувалися режиму "тиші".
Шлега заазначив, що росіяни знову обстрілюють завод з усіх видів зброї.
- Нагадаємо, російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.
- Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ.
- Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
- 1 травня 2022 року, за сприяння ООН та Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 травня евакуювані мають прибути до Запоріжжя та висловив сподівання, що росіяни будуть дотримуватися всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя.
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