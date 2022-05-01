Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу, - командир бригади Нацгвардії

Про це заявив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега у ефірі телемарафону.

Він додав, що до цього росіяни два дні дотримувалися режиму "тиші".



Шлега заазначив, що росіяни знову обстрілюють завод з усіх видів зброї.

Нагадаємо, російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.

Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ.

Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.

1 травня 2022 року, за сприяння ООН та Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 травня евакуювані мають прибути до Запоріжжя та висловив сподівання, що росіяни будуть дотримуватися всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя.