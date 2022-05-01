Зеленський: Сподіваюся на дотримання окупантами всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні у Телеграм.



"Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків і пропозицій. Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей", – сказав він.



"Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – зазначив також президент.



Це вперше вдалося домовитися про "зелений" коридор з Маріуполя, завдяки якому вдалося вивезти більше сотні жінок і дітей, які ховалися на комбінаті "Азовсталь" від бойових дій. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці.



Завтра, 2 травня, також має продовжитися евакуація з інших районів міста.

Нагадаємо, російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.

Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.

Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.

Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.