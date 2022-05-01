Зеленський: Сподіваюся на дотримання окупантами всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя
Більше сотні людей вдалося евакуювати з комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, завтра вони мають прибути до Запоріжжя
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні у Телеграм.
"Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків і пропозицій. Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей", – сказав він.
"Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – зазначив також президент.
Це вперше вдалося домовитися про "зелений" коридор з Маріуполя, завдяки якому вдалося вивезти більше сотні жінок і дітей, які ховалися на комбінаті "Азовсталь" від бойових дій. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці.
Завтра, 2 травня, також має продовжитися евакуація з інших районів міста.
- Нагадаємо, російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.
- Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.
- Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.
- Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе