Терористи "ДНР" скасовують парад на 9 травня. Бояться обстрілів ЗСУ
Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на російський "Інтерфакс".
"Прийнято непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги і виходу "ДНР" на конституційні кордони", - заявив Пушилін.
За словами ватажка бойовиків, таке рішення прийняте нібито задля безпеки людей.
- Відзначимо, що 26 квітня парад також скасували і у Придністров'ї.
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