Терористи "ДНР" скасовують парад на 9 травня. Бояться обстрілів ЗСУ

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Прийнято непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги і виходу "ДНР" на конституційні кордони", - заявив Пушилін.

За словами ватажка бойовиків, таке рішення прийняте нібито задля безпеки людей.

Відзначимо, що 26 квітня парад також скасували і у Придністров'ї.

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