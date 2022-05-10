Очільник МЗС Литви пояснив, чому усунення Путіна від влади буде замало

Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, Захід не почуватиметься у безпеці, доки Володимир Путін перебуває при владі, але усунення одного лише російського диктатора буде недостатньо.

"Поки нинішній режим перебуває при владі, країни що оточують РФ перебуватимуть в небезпеці. Потрібно змінити не тільки Путіна, а й весь режим, тому що можна змінити Путіна та змінити його найближче оточення, але на його місце може прийти інший Путін", – сказав Ландсбергіс.

Він наголосив: поки існує цей режим, він вестиме війни за межами російської території.

"Якщо щось і було доведено тим, хто сумнівався у цьому після 2008 року в Грузії та у 2014 році, коли почалася війна в Україні, то це те, що Росія – агресивна країна. Це цілком очевидно", - зазначив Ландсбергіс.

31 березня Литва внесла РФ та Білорусь до переліку ворожих країн і територій.

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