Очільник МЗС Литви пояснив, чому усунення Путіна від влади буде замало
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у Росії від влади необхідно усунути не лише Володимира Путіна, але й змінити весь режим
Про це повідомляє Голос Америки.
За його словами, Захід не почуватиметься у безпеці, доки Володимир Путін перебуває при владі, але усунення одного лише російського диктатора буде недостатньо.
"Поки нинішній режим перебуває при владі, країни що оточують РФ перебуватимуть в небезпеці. Потрібно змінити не тільки Путіна, а й весь режим, тому що можна змінити Путіна та змінити його найближче оточення, але на його місце може прийти інший Путін", – сказав Ландсбергіс.
Він наголосив: поки існує цей режим, він вестиме війни за межами російської території.
"Якщо щось і було доведено тим, хто сумнівався у цьому після 2008 року в Грузії та у 2014 році, коли почалася війна в Україні, то це те, що Росія – агресивна країна. Це цілком очевидно", - зазначив Ландсбергіс.
- 31 березня Литва внесла РФ та Білорусь до переліку ворожих країн і територій.
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