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Головна війна з Росією У Путіна кілька важких хвороб, одна з яких - рак, - керівник ГУР МО Буданов

У Путіна кілька важких хвороб, одна з яких - рак, - керівник ГУР МО Буданов

24 травня, 2022 вiвторок
10:30
війна з Росією путін

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін хворіє на рак

Про це Буданов заявив у інтерв'ю Українській правді

За його словами, Путін справді хворіє на рак, але сподіватися на його швидку смерть не варто. 

"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію. В нього кілька важких хвороб, одна з яких – рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, щонайменше, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - сказав Буданов. 

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Володимир Путін
розвідка
онкологія
рак
ГУР
ГУР МО
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