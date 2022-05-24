У Путіна кілька важких хвороб, одна з яких - рак, - керівник ГУР МО Буданов

Про це Буданов заявив у інтерв'ю Українській правді.

За його словами, Путін справді хворіє на рак, але сподіватися на його швидку смерть не варто.

"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію. В нього кілька важких хвороб, одна з яких – рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, щонайменше, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - сказав Буданов.

13 травня британське видання The Mirror повідомило, що Путін хворіє на рак крові.

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