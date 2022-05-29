Історик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Як тільки президент країни-агресорки Росії Володимир Путін завдасть достатніх руйнувань Україні, пробʼється до Придністровʼя й організує такого ж типу війну проти Молдови, він предʼявить ядерний ультиматум.Це те, що вже було означено, це те, що буде зроблено. Загроза, яка буде на цьому етапі - це перекидання ядерної тактичної зброї на територію України та Білорусі. Коли ми зрозуміємо, що Путін перекидає ядерну зброю на Донбас, чи в Білорусь, - це той момент, який для нас має означати неминучий ядерний удар", - пояснив Фельштинський.

Експерт додав, що Путін має надзвичайно амбітні плани, які російська армія реалізувати не в змозі.

"Оскільки в Путіна немає звичайної армії для захоплення позначених ним же територій: Україна, Молдова, Естонія, Латвія, Литва - тобто всю зону колишніх держав Варшавського договору. План надзвичайно амбіційний, звичайного озброєння для його реалізації РФ немає, тож буде вдаватися до використання ядерної зброї", - зазначив Фельштинський.

Історик наголосив, що російські пропагандисти на всіх рівнях говорять про те, що війна проти України - це насправді війна проти Сполучених Штатів Америки, проти Заходу.

"З останнього інтервʼю секретаря ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева ми знаємо, що російська влада розглядає цю війну як війну між Росією і Сполученими Штатами. Патрушев позначив також дві загрози, два види зброї, які Росія збирається використати: створення штучного голоду, результатом чого стане масова міграція населення Африки до Європи, а також використання ядерної зброї. Ба більше, про це говорили багато разів і на багатьох рівнях: від пропагандистів на росТБ, до самого президента країни-агресорки Путіна", - зауважив Юрій Фельштинський.

19 квітня очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю, а вже 25 квітня у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

28 квітня посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї", а наступного дня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд сказала, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, а президент України Володимир Зеленський також заявив, що світові політики готуються до можливості застосування Росією ядерної зброї.

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