Лавров заявив, що ризик ядерної війни - реальний
Реальну позицію Києва визначають у Вашингтоні, Лондоні та інших західних столицях, але Росія однак продовжує контакти з командою Зеленського
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу", - повідомляє державне агентство РФ РИА Новости.
Лавров заявив, що ризик ядерної війни є реальним, таку небезпеку не можна недооцінювати.
Крім того, очільник зовнішньополітичного відомства Росії вважає, що "реальну позицію Києва визначають у Вашингтоні, Лондоні та інших західних столицях, але Росія однак продовжує контакти з командою Зеленського".
На думку Лаврова, російсько-українська війна закінчиться підписанням договору, але "все залежатиме від перебігу бойових дій".
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