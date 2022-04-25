Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу", - повідомляє державне агентство РФ РИА Новости.



Лавров заявив, що ризик ядерної війни є реальним, таку небезпеку не можна недооцінювати.



Крім того, очільник зовнішньополітичного відомства Росії вважає, що "реальну позицію Києва визначають у Вашингтоні, Лондоні та інших західних столицях, але Росія однак продовжує контакти з командою Зеленського".



На думку Лаврова, російсько-українська війна закінчиться підписанням договору, але "все залежатиме від перебігу бойових дій".



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