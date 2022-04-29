"Ми зрозуміли, що погрози Путіна слід сприймати серйозно": Нуланд заявила, що США і союзники готуються до можливої ядерної війни

Про це Нуланд сказала в інтерв'ю виданню "Медуза".



"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій (як ядерна выйна - ред.). Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оправляться. Точно не за нашого з вами життя", - сказала Нуланд.



Заступниця держсекретаря США також прокоментувала погрози ядерною війною, які висловлюють російські пропагандисти в ефірі державного телебачення.



"Це дуже безвідповідальна поведінка для країни - постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення", - сказала Нуланд.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

28 квітня посол США в Росії Джон Салліван у інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї".