"Ми зрозуміли, що погрози Путіна слід сприймати серйозно": Нуланд заявила, що США і союзники готуються до можливої ядерної війни
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією
Про це Нуланд сказала в інтерв'ю виданню "Медуза".
"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій (як ядерна выйна - ред.). Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оправляться. Точно не за нашого з вами життя", - сказала Нуланд.
Заступниця держсекретаря США також прокоментувала погрози ядерною війною, які висловлюють російські пропагандисти в ефірі державного телебачення.
"Це дуже безвідповідальна поведінка для країни - постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення", - сказала Нуланд.
- 25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.
- 28 квітня посол США в Росії Джон Салліван у інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.53Продаж 33.65
- Актуальне
- Важливе