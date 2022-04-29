"Ми не беремо участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї", - посол США у Росії
Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що війна Росії з Україною "загнала американо-російські відносини униз"
Про це Джон Салліван сказав в інтерв'ю CNN.
"Відносини США та Росії були поганими, коли я прибув сюди в січні 2020 року, і відтоді вони лише погіршилися, пішли вниз", — сказав він.
Щодо російської війни в Україні Салліван припустив, що покласти край жорстокому конфлікту має одна людина — президент Росії Володимир Путін. "Ця війна почалася з рішення президента Путіна; ця війна закінчиться рішенням президента", - сказав він, додавши, що Сполучені Штати "зроблять все можливе, щоб переконати світ і Путіна, що це рішення є стратегічною поразкою для нього і його уряду".
Посол США заявив, що риторика про те, що Росія потенційно вдасться до ядерної зброї нещодавно загострилася "вкрай безвідповідально", але зазначив, що вона "не нова". Він нагадав, що в минулих контактах з російським урядом щодо питань, пов’язаних з Україною, дискусія розпочиналася у звичному режимі, а потім "закручувалась" до попереджень про ядерне протистояння, якщо США та НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну.
"Ми не беремо участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї", - сказав Салліван.
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