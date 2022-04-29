"Ми не беремо участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї", - посол США у Росії

Про це Джон Салліван сказав в інтерв'ю CNN.



"Відносини США та Росії були поганими, коли я прибув сюди в січні 2020 року, і відтоді вони лише погіршилися, пішли вниз", — сказав він.



Щодо російської війни в Україні Салліван припустив, що покласти край жорстокому конфлікту має одна людина — президент Росії Володимир Путін. "Ця війна почалася з рішення президента Путіна; ця війна закінчиться рішенням президента", - сказав він, додавши, що Сполучені Штати "зроблять все можливе, щоб переконати світ і Путіна, що це рішення є стратегічною поразкою для нього і його уряду".

Посол США заявив, що риторика про те, що Росія потенційно вдасться до ядерної зброї нещодавно загострилася "вкрай безвідповідально", але зазначив, що вона "не нова". Він нагадав, що в минулих контактах з російським урядом щодо питань, пов’язаних з Україною, дискусія розпочиналася у звичному режимі, а потім "закручувалась" до попереджень про ядерне протистояння, якщо США та НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну.

"Ми не беремо участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї", - сказав Салліван.

28 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила закон про ленд-ліз для України.

Байден пообіцяв підтримати Європу у протистоянні газовому шантажу Росії та закликав переходити на "чисту" енергетику.

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