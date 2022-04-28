Палата представників у США почала розгляд закону про ленд-ліз для України. Відео
Палата представників у США 28 квітня почала розгляд закону про ленд-ліз для України. Наразі тривають дебати
У Конгресі США у Палаті представників проголосували постанову про початок розгляду закону про ленд-ліз для України.
Наразі триває обговорення парамметрів закону і пізніше в четвер має відбутись голосування.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомивши про початок обговорення у Палаті представників Конгресу США закону про ленд-ліз, пояснив, що означатиме для України його схвалення.
"В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей, написав Єрмак. - Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.
Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією".
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