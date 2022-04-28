Байден пообіцяв підтримати Європу у протистоянні газовому шантажу Росії та закликав переходити на "чисту" енергетику
Президент США запевнив, що робить усе для того, щоби не дозволити Росії використовувати газ як зброю
Про це він заявив у черговому зверненні щодо України.
"Вчора Росія виступила з погрозою відключити газ двом нашим союзникам. Це свідчить про те, що деякі європейські країни стикаються з більшим обмеженням щодо імпорту газу, ніж інші. Такі дії показують, що газ це не просто товар, а зброя, яку використовує Росія до тих, хто виступає проти них", - зазначив Джо Байден.
Президент США запевнив, що не дозволить залякати усіх, хто виступив з санкціями щодо Росії:
"Для того ми проводимо переговори з Кореєю, Японією та іншими країнами, які можуть допомогти нашим європейським союзникам протистояти Росії. Наголошую, що ті, хто спілкується погрозами не виграють, агресія не переможе".
Також він закликав Європу і світ переходити на "чисту" енергетика: вітряну, сонячну та більш екологічну – атомну.
- Раніше стало відомо, що Байден має намір просити у Конгресу США виділити $33 млрд на підтримку України. Про це він також згадав на сьогоднішньому брифінгу.
- Також президент США згадав, що пропонує ухвалити пакет законів, що спростять використання у якості допомоги Україні активів підсанкційних фізичних осіб, пов'язаних із керівництвом Росії
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