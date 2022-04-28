Байден пропонує схвалити пакет законів, які спростять введення в експлуатацію активів підсанкційних російських підприємців

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Білий дім.

За попередніми даними, президент США Джо Байден пропонує ухвалити пакет законів, які допоможуть адміністрації використовувати активи підсанкційних фізичних осіб, пов'язаних із керівництвом Росії, для надання допомоги Україні.

У заяві йдеться про те, що Байден "направить пропозиції про всеосяжний пакет законів, які дадуть додаткові можливості владі США добиватися того, щоб влада РФ і російські олігархи несли відповідальність" за ситуацію в Україні.

Пакет законів зокрема предбачатиме використання конфіскованих активів підсанкційних осіб у якості фінансової допомоги Україні.

Білий дім пояснив, що Державний департамент, Міністерство юстиції і Міністерство фінансів США спільно ухвалюватимуть рішення про використання майна, замороженого "у зв'язку з корупцією, порушеннями санкцій та заходів щодо експортного контролю, а також у зв'язку з низкою інших порушень".

Крім того, Білий дім вважає, що пропозиція президента Сполучених Штатів дасть змогу уряду створити "більш гнучкий адміністративний процес за участю Мінфіну і Мін'юсту для конфіскації в США власності російських олігархів, що підпали під санкції".