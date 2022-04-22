Байден анонсував нову програму, яка має спростити в'їзд українських біженців до США

Про це пише видання CNN.



Цей крок був зроблений майже через місяць після того, як Байден пообіцяв прийняти до 100 000 українців, які тікають від російського вторгнення.



"Ця нова програма гуманітарного умовно-дострокового звільнення доповнить чинні легальні шляхи, доступні українцям, зокрема імміграційні візи та оформлення біженців. Вона надасть доцільний канал для безпечної легальної міграції з Європи до США для українців, які мають спонсора США, наприклад сім’я чи громадська організація", - сказав президент.



За даними видання, нова програма вимагатиме, щоб українці, які бажають в’їхати до США, мали змогу отримувати фінансову допомогу від громадянина або фізичних осіб США, які включають організації з переселення та некомерційні організації.



Також українським заявникам потрібно буде пройти перевірку безпеки та перевірки, включаючи біографічний та біометричний скринінг, а також повну вакцинацію та інші вимоги громадського здоров’я, у тому числі отримати вакцину від COVID-19. Українці також повинні були проживати в Україні станом на 11 лютого.



Спонсорам потрібно буде самостійно пройти перевірку безпеки, а також заявити про фінансову підтримку. Немає обмежень щодо кількості осіб, яких людина чи група може спонсорувати, але чиновники адміністрації зазначили, що вони оцінюватимуть їхні ресурси та можливості підтримати українців. Адмініструвати програму буде Департамент внутрішньої безпеки.



Завдяки цій програмі українським заявникам буде дозволено в'їжджати до США. Заяви розглядатимуть в кожному окремому випадку на термін до двох років. У разі прийняття, українці матимуть право на отримання дозволу на роботу. Фізичні особи можуть почати подавати заявки через онлайн-портал 25 квітня.



Поки що обмежені шляхи в'їзду до США призвели до того, що сотні українців вирушили до Мексики, де простіше отримати візу, щоб потім спробувати в’їхати до США через сухопутні порти в’їзду. За даними митниці та прикордонної служби США, у березні понад 5 тисяч українців намагалися незаконно в’їхати до США.



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