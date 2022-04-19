Імміграційні служби США затримали понад 5 тис. мігрантів з України у березні

Про це пише Fox News.



За даними видання, ця цифра перевищує кількість затриманих мігрантів у лютому. Тоді заарештували близько 1146 людей. Імміграційні служби США затримали більшість українців на кордоні США та Мексики. Дані свідчать, що загалом на південно-західному кордоні зупинили 3274 українських громадян.



У понеділок, 18 квітня, Міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що адміністрація Байдена продовжує тимчасовий захищений статус для українців ще на 18 місяців. Це призначення дозволить українцям, які мають право, залишатися в США і знайти роботу.



За даними ООН, понад 4,9 мільйона людей виїхали з України від початку повномасштабної війни 24 лютого. Більшість українців шукали притулку в сусідніх країнах, включаючи Польщу, Румунію, Угорщину та Молдову. Переважна більшість, майже 2,8 мільйона українських біженців, шукали прихистку в Польщі.

Нагадаємо, станом на 16 квітня до США з Мексики почали прибувати неповнолітні українці без супроводу.