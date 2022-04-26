Про це заявив Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі "Рамштайн".

25 квітня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни - реальний.

Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба відреагував на слова Лаврова щодо "реальної небезпеки початку Третьої світової" і "загрози" ядерної війни: "Москва відчуває поразку в Україні".

МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова про ризик ядерної війни: "Ніхто не хоче третьої світової".

"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", — повідомив Остін.