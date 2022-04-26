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Міністр оборони США не радить Росії спекулювати ядерними погрозами. Відео
Очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї. За його словами, у такій війні не буде переможців
Про це заявив Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі "Рамштайн".
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