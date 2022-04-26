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Головна війна з Росією Міністр оборони США не радить Росії спекулювати ядерними погрозами. Відео

Міністр оборони США не радить Росії спекулювати ядерними погрозами. Відео

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Очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї. За його словами, у такій війні не буде переможців

Про це заявив Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі "Рамштайн".

"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", — повідомив Остін.
  • 25 квітня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни - реальний.
  • Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба відреагував на слова Лаврова щодо "реальної небезпеки початку Третьої світової" і "загрози" ядерної війни: "Москва відчуває поразку в Україні".
  • МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова про ризик ядерної війни: "Ніхто не хоче третьої світової".
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Новини
Сергій Лавров
ядерна зброя
Ллойд Остін
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