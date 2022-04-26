Ніхто не хоче третьої світової, - МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова про ризик ядерної війни

Про це пише CNN.

В інтерв'ю, показаному на російському телебаченні в понеділок, Лаврова запитали про ризики третьої світової війни в порівнянні з кубинською ракетною кризою 1962 року. Лавров сказав, що ядерне стримування є "принциповою позицією" Росії, але небезпека "серйозна і не може бути недооцінена".

"Я б не хотів, щоб зараз ці ризики штучно завищувалися, - сказав Лавров, - але небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати".

"Ніхто не хоче бачити третю світову війну", - сказав прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу.

Ван підтвердив закликав, щоб сторони "зберігали спокій і проявляли стриманість", а також "якнайшвидше реалізували мир, щоб не завдати більшої шкоди Європі та світу".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву очільника МЗС РФ Лаврова стосовно загрози ядерної війни: "Москва відчуває поразку в Україні".

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