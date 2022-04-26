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Головна війна з Росією "Москва відчуває поразку в Україні": Кулеба відреагував на слова Лаврова щодо "реальної небезпеки початку Третьої світової" і "загрози" ядерної війни

"Москва відчуває поразку в Україні": Кулеба відреагував на слова Лаврова щодо "реальної небезпеки початку Третьої світової" і "загрози" ядерної війни

26 квітня, 2022 вiвторок
09:57
війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву очільника МЗС РФ Лаврова стосовно загрози ядерної війни

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері.

Напередодні на російському телебаченні показали інтервʼю голови МЗС Росії Лаврова, де останній заявив про "реальну небезпеку початку Третьої світової війни", а також "серйозну загрозу" розгортання ядерної.

За словами Кулеби, слова Лаврова свідчать про те, що Російська Федерація відчуває поразку у війні з Україною.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні", - пише Кулеба.

На його думку, саме з цієї причини світ має докласти ще більше зусиль, аби допомогти Україні у війні, яку розгорнула на її територіях РФ. 

"Аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", - додає Кулеба.
 

 
  • Нагадаємо, що 25 квітня Лавров заявив про реальний ризик ядерної війни

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Новини
міністерство закордонних справ
МЗС Росії
Сергій Лавров
Третя світова війна
Дмитро Кулеба
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