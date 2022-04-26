"Москва відчуває поразку в Україні": Кулеба відреагував на слова Лаврова щодо "реальної небезпеки початку Третьої світової" і "загрози" ядерної війни

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері.



Напередодні на російському телебаченні показали інтервʼю голови МЗС Росії Лаврова, де останній заявив про "реальну небезпеку початку Третьої світової війни", а також "серйозну загрозу" розгортання ядерної.



За словами Кулеби, слова Лаврова свідчать про те, що Російська Федерація відчуває поразку у війні з Україною.



"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні", - пише Кулеба.



На його думку, саме з цієї причини світ має докласти ще більше зусиль, аби допомогти Україні у війні, яку розгорнула на її територіях РФ.



"Аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", - додає Кулеба.



Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022