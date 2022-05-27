Політики світу готуються до можливого застосування Росією тактичної ядерної зброї, - Зеленський

Про це сказав у своєму зверненні до індонезійців, опублікованому у Telegram.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної або хімічної, біологічної зброї”, - зазначив він.

За словами президента, це може змінити ставлення держав до зброї масового ураження.

“Якщо РФ вдається до ядерного шантажу, то різним силам може здаватися логічним і для себе набути ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу - це нічого не сказати”, - додав Зеленський.

19 квітня очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним. Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

28 квітня посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї". 29 квітня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.