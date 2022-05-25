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Головна війна з Росією Перспектива ядерного конфлікту тепер знову можлива, - ООН

Перспектива ядерного конфлікту тепер знову можлива, - ООН

25 травня, 2022 середа
22:53
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що хоч багато років загроза ядерного конфлікту вважалась немислимою, то зараз вона знову стала реальною

Про це інформують на сайті ООН з посиланням на доповідь генсека Антоніу Гутерреша для Ради безпеки.

"Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації

Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.

Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", – розповів генеральний секретар ООН.

Антоніу Гутерреш наголосив, що наслідки війни в Україні є глобальні. Найперше для продовольства, через порушення його постачання ціни на продукти та добрива виросли в кілька разів. Це вдарить по найбіднішому населенню у світі й спричинить інші внутрішні та міждержавні конфлікти через суспільну напругу.

  • 19 квітня очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю.
  • 25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.
    Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.
    28 квітня посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї". 
  • 29 квітня стало відомо, що заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією.
  • Військовий експерт Петро Черник вважає, що поки Російська Федерація має ядерну зброю, нафту й газ, розпад і демократизація країни-агресорки неможливі.
  • Ексречник представництва ЄС в Україні Давід Стулік вважає, що демократизація Росії неможлива найближчі 20-30 років, тому світ та Україна передовсім повинні розуміти постійну загрозу для себе з боку РФ.
  • Політтехнолог Юрій Подорожній в етері Еспресо висловив думку, якщо Росія демократизується, то як держави її просто не існуватиме.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Росія
ООН
ядерна зброя
Антоніу Гутерреш
ядерна війна
ціни на продукти
Генеральний секретар
воєнні злочини Росії
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