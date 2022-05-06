В Росії залишились ті, хто підтримує "великі імперські ідеї". Натомість люди з європейським світобаченням покинули країну, – ексречник представництва ЄС в Україні
Давід Стулік зазначив, демократизація Росії зараз – неможлива ближчі 20-30 років. Світ та Україна передовсім повинні розуміти постійну загрозу для себе з боку РФ
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Протягом історії РФ переважали періоди, коли Росія ставала загрозою для решти світу, аніж тих відрізів часу, коли країна намагалась рухатись в напрямку демократії. Той, хто визнавав ці європейські цінності, то покидав територію РФ. В Росії залишались лише люди, які визнавали ці “великі російські імперські ідеї", – сказав Стулік.
Він також додав, що демократизація РФ неможлива ближчі 20-30 років точно. Українцям та усьому світу необхідно ставитись до РФ як постійної загрози.
"Досвід нападу РФ на Україну показав, що ця країна наділена чимось "скаженим", що закладене від початку існування цієї держави", – додав Стулік.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що війна проти України - це лише початок загарбницьких планів Росії. "Фінальною метою керівництва РФ є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Вільний світ має право на самозахист і саме тому буде допомагати Україні ще більше", – сказав президент.
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