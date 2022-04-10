Якщо Росія демократизується, то її як держави просто не буде існувати, — політтехнолог

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Політтехнолог зауважив, що Росія – це країна, яка тримається вкупі на неправді та жорстокості: "Тож ці заяви західного світу, що у РФ можна щось переформатувати для росіян означає лише смерть".

Подорожній додав, що в будь-якому випадку демократизація в Росії призведе не до позитивних змін, а до зникнення РФ як держави.



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