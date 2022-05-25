Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Велика, у теперішніх кордонах, демократична Росія неможлива у принципі й по суті. Поки Кремль має ядерну зброю - лякає усіх ядерною катастрофою, та має термові ресурси - нафту й газ, доти РФ неможлива як демократична держава. Стратегічний, ідеологічний, культурний і ментальний російський імператив не знає демократії як явища. У російські ментальній традиції, психології, політичній культурі немає такого явища як демократія. Поки гігантські ресурси - нафта, газ, територія, поки ядерна зброя знаходиться в їхніх руках, будь-яка демократизація цього утворення неможлива", - зазначив Черник.

Військовий експерт додав, що на сьогодні передумов розпаду Росії немає, тож Україні необхідно ставати мілітарною державою.

"Неможливість різкого падіння російської держави на сьогодні ресурсно підсилює Китай. Поки США та Європа не знайдуть механізми протистояння КНР, доти різкого колапсу й дефрагментації Росії не буде. Виходячи з цього, наша формула одна - вчитися воювати і ставати повноцінною мілітарною державою в здоровому розумінні цього слова, як це є в Ізраїлі", - зауважив Петро Черник.

Ексречник представництва ЄС в Україні Давід Стулік вважає, що демократизація Росії неможлива найближчі 20-30 років, тому світ та Україна передовсім повинні розуміти постійну загрозу для себе з боку РФ.

Політтехнолог Юрій Подорожній в етері Еспресо висловив думку, якщо Росія демократизується, то як держави її просто не існуватиме.

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