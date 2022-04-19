Лавров анонсував "наступну фазу спецоперації" та відкинув можливість ядерного удару по Україні
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю
Про це він сказав у інтерв'ю India Today..
"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї спецоперації зараз розпочинається. І, на мою думку, зараз буде важливий момент під час цієї спецоперації", - заявив він.
За словами Сергія Лаврова, метою "спецоперації" є "повне звільнення Л/ДНР". На питання про застосування ядерної зброї в Україні міністр відповів, що зараз Росія розглядає можливість використання тільки звичайного озброєння.
- Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав малоймовірним можливе використання Росією ядерної зброї проти України.
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