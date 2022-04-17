Буданов назвав малоймовірним можливе використання Росією ядерної зброї проти України

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - зазначив Буданов.

Президент Володимир Зеленський, що всі країни мають бути готові до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.