Буданов назвав малоймовірним можливе використання Росією ядерної зброї проти України
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що застосування Росією ядерної зброї малоймовірне
Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - зазначив Буданов.
- Президент Володимир Зеленський, що всі країни мають бути готові до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.
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