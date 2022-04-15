Світ має бути готовий до того, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, - Зеленський

Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, бо він не цінує життя українців.

Президент зауважив, що важливо не боятися, а саме бути готовим до того, що це може статися.

"Не тільки я - весь світ, всі країни мають бути стурбовані. Хімічна (або ядерна, - ред.) зброя, вони можуть це робити, для них життя людей - ніщо. Ось чому. Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не лише до України, а до всього світу, я думаю”, - заявив президент.