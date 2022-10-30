Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Росія готова до розмови із Заходом, якщо стосовно війни в Україні буде застосовано "рівноправні підходи".

"Готові до розмови із Заходом щодо зниження напруженості, але тільки якщо будуть реалістичні пропозиції, засновані на рівноправних підходах", - сказав Лавров.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін, як і раніше, нібито готовий до переговорів щодо України.

26 жовтня президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало під час візиту до Києва заявив, що Володимир Путін просив його передати Володимиру Зеленському меседж про готовність до переговорів, а Росія нібито планує "налаштувати мости та діалог" з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb