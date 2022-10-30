Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України "на реалістичних умовах"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід запропонує "реалістичні пропозиції"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Росія готова до розмови із Заходом, якщо стосовно війни в Україні буде застосовано "рівноправні підходи".
"Готові до розмови із Заходом щодо зниження напруженості, але тільки якщо будуть реалістичні пропозиції, засновані на рівноправних підходах", - сказав Лавров.
Він додав, що президент Росії Володимир Путін, як і раніше, нібито готовий до переговорів щодо України.
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26 жовтня президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало під час візиту до Києва заявив, що Володимир Путін просив його передати Володимиру Зеленському меседж про готовність до переговорів, а Росія нібито планує "налаштувати мости та діалог" з Україною.
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