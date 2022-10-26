Про це стало відомо під час на брифінгу в Києві.

Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж про готовність до переговорів, а Росія нібито планує "налаштувати мости та діалог" з Україною.

Зеленський відповів, що попри слова Путіна про переговори, його армія вдарила кожного дня атакує цивільних українців безпілотниками.

Росія також передала, що слід розблокувати відносини, з чим Зеленський погодився та заявив, що треба починати з розблокування принаймні Чорного моря.

"Потрібно ж із якогось розблокування розпочинати. Останнім часом, ви знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так уся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію, загрожують підривом гідроелектростанції тощо. Ми маємо те, що маємо", - додав президент.

За словами Зеленського, щоб у принципі говорити про якийсь діалог, потрібно, щоб одна держава поважала іншу. Починати треба з поваги до територіальної цілісності, суверенітету та кордонів.

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