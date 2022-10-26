Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському повідомлення від Путіна: що відомо
Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському повідомлення Путіна про необхідність "налаштування мостів та діалогу" з Україною
Про це стало відомо під час на брифінгу в Києві.
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж про готовність до переговорів, а Росія нібито планує "налаштувати мости та діалог" з Україною.
Зеленський відповів, що попри слова Путіна про переговори, його армія вдарила кожного дня атакує цивільних українців безпілотниками.
Росія також передала, що слід розблокувати відносини, з чим Зеленський погодився та заявив, що треба починати з розблокування принаймні Чорного моря.
"Потрібно ж із якогось розблокування розпочинати. Останнім часом, ви знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так уся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію, загрожують підривом гідроелектростанції тощо. Ми маємо те, що маємо", - додав президент.
За словами Зеленського, щоб у принципі говорити про якийсь діалог, потрібно, щоб одна держава поважала іншу. Починати треба з поваги до територіальної цілісності, суверенітету та кордонів.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- 30 вересня Путін запропонував Києву "припинити бойові дії й сісти за стіл переговорів".
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