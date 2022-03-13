Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Легалізований терор та мародерство. Росія наказала військовим перейти на "самозабезпечення", - Денісова

Легалізований терор та мародерство. Росія наказала військовим перейти на "самозабезпечення", - Денісова

13 березня, 2022 неділя
16:44
війна з Росією Людмила Денісова

На тимчасово окупованих територіях російські бойовики грабують та трощать будинки, забирають у мешканців речі та їжу, б’ють і катують людей прямо на вулицях.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні так званий "військовий комендант" підписав звернення до мешканців міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка, в якому оголосив комендантську годину, заборону на носіння зброї та на проведення зібрань, мітингів або пікетів. За будь-яке порушення цих "вимог" окупант погрожує "притягненням до суворої відповідальності та передачею до органів військового правопорядку", - зазначила правозахисник.

У місті Енергодар рашистські військові б’ють і катують людей прямо на вулицях, викрадають перехожих, відбирають автомобілі.

У тимчасово окупованих селах на Київщині російські бойовики грабують та трощать будинки, забирають у мешканців речі та їжу.

Зі слів військовополонених РФ, командуванням віддано наказ перейти на самозабезпечення – фактично легалізовано мародерство армії держави-агресора в Україні.

"Терор мирних жителів - це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Прошу міжнародну спільноту врахувати ці факти при посиленні тиску на державу-терориста для припинення війни і виведення армії російських загарбників з України. На рашистське керівництво та військових чекає "Нюрнберг №2", - додала Людмила Денисова.

  • Нагадаємо, депутати міської ради окупованого Мелітополя вимагають покарання для колаборантів, які вчора створили маріонеткову адміністрацію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Людмила Денісова
мародерство
злочини проти людяності
терор
Читайте також:
НАТО солдат
12 березня, 2022 субота
30 тис військових, 200 літаків: НАТО в понеділок розпочинає масштабні військові навчання впритул до російського кордону
13 березня, 2022 неділя
"Шубосховище" Оксани Марченко, валізи Louis Vuitton, тарілки за 11 тис. Що знайшли в палаці Медведчука у Пущі-Водиці
12 березня, 2022 субота
Путін оголює кордон Росії на Далекому Сході, це сприятлива ситуація для Японії та Китаю згадати про свої території, – політолог
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 березня
17:45
окупанти з рф
"Їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні": нові перехоплення розмов російських окупантів
17:36
НАТО відповість в "повну силу", якщо Росія почне обстріл країн Альянсу, - Салліван
17:34
З початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 2187 жителів Маріуполя, - міськрада
17:21
Порошенко в ефірі CNN закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони
17:18
У NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні
17:12
Українські військові біля Гостомеля знищили понтонну переправу окупантів
17:08
Мевлют Чавушоглу
Туреччина домовляється з РФ про евакуацію своїх громадян з Маріуполя
17:03
Джейк Салліван
США пригрозили Китаю та іншим країнам наслідками у разі допомоги Росії уникнути санкцій
16:58
обстріл школа
Окупанти обстріляли школу в Миколаївській області
16:50
Марина Порошенко
Марина Порошенко: Київрада об’єднана і ефективно працює для забезпечення оборони міста від російської агресії
16:46
долар
РФ втратила можливість використовувати $300 млрд своїх резервів, - міністр фінансів
16:35
Brent Anthonу Renaud
Подоляк про вбивство американського журналіста: Скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною
16:33
балет
У Британії закрили фонд, який підтримував російський Маріїнський театр
16:30
Сергій Прийма
У Мелітополі викрали голову райради, - ЗМІ
16:27
Міноборони
У Міноборони пояснили, чому дані про кількість убитих окупантів кілька днів не змінюються
16:26
Анджей Дуда
"Вимовляються слова, негідні Христових слуг". Анджей Дуда просить Папу Римського напоумити РПЦ
16:17
санкцій проти рф
Велика Британія розглядає можливість використання санкційної власності російських олігархів для біженців
16:05
Кличко
Закрити небо чи надати літаки і ППО: Київ звернувся до міст-побратимів, - Кличко
15:55
Російські окупанти обстріляли Авдіївку з установок "Точка-У", - голова Донецької ОВА
15:47
Яїр Лапід
Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ в Україну та закликав припинити атаки
15:44
кредитка картка
Візи, порти та SWIFT: в Офісі президента повідомили, про які антиросійські санкції Україна просить ЄС
15:44
"У вас багаті квартири, ви розкошуєте". Житель Гостомеля про те, як росіяни виломлювали всі двері, забирали останню їжу, грабували, вбивали
15:38
Сирія
РФ відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії та готує бійців з Лівії, – розвідка
15:26
психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці
Окупанти з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці
15:22
зруйнували міст
На трасі від Нікополя до Кривого Рогу зруйнували міст, – Укравтодор
15:19
Нацгвардійці ліквідували диверсантів поблизу одного з населених пунктів в зоні ООС
15:16
Жозеп Боррель
"Cпроба створити в Україні незаконні держструктури": ЄС засуджує викрадення росіянами мерів Мелітополя та Дніпрорудного, - Боррель
15:15
Toyota
Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у Росію
14:58
Садиба Попова
На Запоріжжі окупанти пограбували музей-заповідник "Садиба Попова"
14:56
Олексій Резніков
Терористичний напад, - Резніков про авіаудар по Яворівському полігону
14:48
В Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times
14:43
Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету
14:40
Галина Данильченко
Так званій в.о. мера Мелітополя Галині Данильченко оголосили підозру в держзраді
14:39
посольство Індії
Індія переносить своє посольство із Києва до Польщі
14:37
мітинг у Херсоні
Окупанти відкрили вогонь під час мітингу в Херсоні. Відео
14:36
Михайло Подоляк
Росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами, - Подоляк
14:36
Дія
Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"
14:29
колаборант
Жменьку колаборантів в окупованому Херсоні очолив ексмер, "регіонал" Сальдо
14:23
ФСБ
Ворожі спецслужби планують теракти у Росії, щоб підставити етнічних українців
14:21
газ
У Чернігові в низці будинків з'явились вода і газ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV