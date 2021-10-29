Легендарний Болт назвав найперспективнішого легкоатлета світу
Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт вважає, що канадець Андре де Грассе є найперспективнішим легкоатлетом світу
Про це повідомляє "Чемпіон".
За словами Болта, Андре де Грассе - це спортсмен, який може залишити свій слід в історії легкої атлетики.
"Андре Де Грассе найбільш послідовний у плані своїх цілей. Він завжди на п'єдесталі пошани, коли знаходиться в формі. Якщо він продовжить в тому ж дусі, то буде тим хлопцем, за яким буде по-справжньому цікаво стежити, він буде тим суперником, якого всі захочуть обійти. Всі інші зараз не особливо послідовні: вони підіймаються і опускаються у своїх результатах, виграють одну гонку і програють наступну. Вся справа в цьому ", - сказав Болт.
На Олімпійських іграх-2020 у Токіо канадець Андре Де Грассе завоював бронзу на дистанції 100 метрів і золото на 200-метрівці.
Усейн Болт є восьмиразовим олімпійським чемпіоном та рекордсменом у бігу на 100 та 200 метрів. Ямаєць завершив кар'єру у 2017-му році.
- У березні легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт зізнався, що не розуміє, чому за "Манчестер Юнайтед" грає колишній півзахисник "Шахтаря" Фред.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.46
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе