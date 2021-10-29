Легендарний Болт назвав найперспективнішого легкоатлета світу

Про це повідомляє "Чемпіон".



За словами Болта, Андре де Грассе - це спортсмен, який може залишити свій слід в історії легкої атлетики.



"Андре Де Грассе найбільш послідовний у плані своїх цілей. Він завжди на п'єдесталі пошани, коли знаходиться в формі. Якщо він продовжить в тому ж дусі, то буде тим хлопцем, за яким буде по-справжньому цікаво стежити, він буде тим суперником, якого всі захочуть обійти. Всі інші зараз не особливо послідовні: вони підіймаються і опускаються у своїх результатах, виграють одну гонку і програють наступну. Вся справа в цьому ", - сказав Болт.



На Олімпійських іграх-2020 у Токіо канадець Андре Де Грассе завоював бронзу на дистанції 100 метрів і золото на 200-метрівці.

Усейн Болт є восьмиразовим олімпійським чемпіоном та рекордсменом у бігу на 100 та 200 метрів. Ямаєць завершив кар'єру у 2017-му році.

У березні легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт зізнався, що не розуміє, чому за "Манчестер Юнайтед" грає колишній півзахисник "Шахтаря" Фред.