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Головна Культура Легендарний рок-гурт Aerosmith оголосив, що залишає сцену

Легендарний рок-гурт Aerosmith оголосив, що залишає сцену

2 травня, 2023 вiвторок
12:01
Культура Стівен Тайлер, Aerosmith

Американський рок-гурт Aerosmith анонсував прощальний тур, після якого залишить сцену

Про це Aerosmith повідомив у twitter.  

"Після 50 років, 10 світових турів та виступів перед більш ніж 100 мільйонами шанувальників... Настав час для останнього виступу", - написали музиканти. 

Тур під назвою Peace Out складатиметься із 40 концертів і розпочнеться 2 вересня 2023 року у Філадельфії (США). Останній концерт гурт має зіграти 26 січня 2024 року в Монреалі (Канада).

Барабанщик Джоуї Крамер відмовився від туру за станом здоров'я. У нього їдуть беззмінний фронтмен гурту Стівен Тайлер, гітаристи Джо Перрі, Бред Вітфорд та Том Гамільтон.

За словами Перрі, майбутній тур є«шансом відсвяткувати п'ятдесятиріччя гурту. Він зазначив, що невідомо, скільки часу ще всі члени Aerosmith будуть здоровими для проведення такого туру, оскільки всім його засновникам вже за 70.

Aerosmith було створено в 1970 році в Бостоні Стівеном Тайлером, Джо Перрі та Томом Гамільтоном. Гурт видав 15 студійних альбомів та є чотириразовим володарем премії Grammy. 2001 року Aerosmith включили до Зали слави рок-н-ролу.



Світ
музика
Канада
США
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