Легенди польського футболу: стало відомо, хто може увійти в тренерський штаб Шевченка в збірній Польщі
Колишній гравець дортмундської "Борусії" Лукаш Піщек повідомив, що веде переговори з Польським футбольним союзом про приєднання до нового тренерського штабу збірної
Про це повідомляє видання Рilka nozna.
За словами Піщека, переговори ні до чого не зобов'язують, але він може увійти в тренерський штаб збірної Польщі.
"Ведуться переговори, але вони мене ні до чого не зобов'язують. Я спокійно до цього належу. Президент дав собі час до 31 січня, щоб обрати тренера, а потім усе проясниться. Якщо я приєднаюся до тренерського штабу, ви дізнаєтеся, на яку роль. А якщо ні, то й обговорювати нема чого", – сказав ексгравець "Борусії" Лукаш Піщек.
До тренерського штабу збірної також може увійти Єжи Дудек - легендарний польський голкіпер, який свого часу перемагав за "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів проти Андрія Шевченка.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.
- Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може стати головним тренером збірної Польщі.
- 23 січня повідомлялось, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі з футболу.
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