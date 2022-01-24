Легенди польського футболу: стало відомо, хто може увійти в тренерський штаб Шевченка в збірній Польщі

Про це повідомляє видання Рilka nozna.



За словами Піщека, переговори ні до чого не зобов'язують, але він може увійти в тренерський штаб збірної Польщі.



"Ведуться переговори, але вони мене ні до чого не зобов'язують. Я спокійно до цього належу. Президент дав собі час до 31 січня, щоб обрати тренера, а потім усе проясниться. Якщо я приєднаюся до тренерського штабу, ви дізнаєтеся, на яку роль. А якщо ні, то й обговорювати нема чого", – сказав ексгравець "Борусії" Лукаш Піщек.



До тренерського штабу збірної також може увійти Єжи Дудек - легендарний польський голкіпер, який свого часу перемагав за "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів проти Андрія Шевченка.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.