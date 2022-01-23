Шевченко погодився очолити збірну Польщі, - ЗМІ
Український тренер Андрій Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі з футболу
Про це повідомляє vZbirna у telegram.
За інформацією видання, Польський футбольний союз (PZPN) та український тренер узгодили всі деталі контракту. Шевченко буде отримувати зарплату 2,5 млн євро на рік. Частину коштів виплачуватиме PZPN, решту - спонсори.
Тренеру та PZPN залишилося владнати питання з попереднім клубом українця - "Дженоа". Контракт Шевченка з італійським клубом досі не розірвано після відставки. Генуезці платять українцю зарплату, аби уникнути компенсації за дострокове розірвання угоди.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.
Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати.
- Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може стати головним тренером збірної Польщі.
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